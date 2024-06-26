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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 06:13

المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في إيلات

المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في إيلات
وأكدت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".

وكانت وسائل إعلامٍ إسرائيلية نشرت، قبل صدور بيان المقاومة الإسلامية، أنباءً وتوثيقاتٍ مرئية توضح نجاح طائرةٍ مُسيّرة بالوصول إلى هدفٍ في "إيلات"، وفشل اعتراضها، إضافة إلى دوّي صفارات الإنذار في المستوطنة الإسرائيلية.

وفي آخر عملياتها المعلَنة، قبل استهداف "إيلات" هذا الفجر، كانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت، الثلاثاء، أنّ مجاهديها وجّهوا ضربةً بواسطة الطائرات المسيّرة ضد هدفٍ عسكري للاحتلال في حيفا المحتلة.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال.

وضمن سياسة التعتيم عن حجم خسائره، والتي يتّبعها في التعامل مع الاستهدافات والعمليات التي تنطلق من مختلف جبهات إسناد غزة ومقاومتها، لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بنشر معلومات بشأن عمليات المقاومة الإسلامية العراقية.
رقم : 1143839
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