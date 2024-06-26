أحدث العناوين :
الهلال الأحمر: الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة
حزب الله: قادة العدو يحسبون ألف حساب لأيّ عدوانٍ على لبنان
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
باقري: سياسة الجوار لحکومة الشهيد رئيسي خلقت وجها جديدا لإيران
جيش الاحتلال يجند 3 آلاف شخص من يهود الحريديم
النيجر.. مقتل 21 شخصاً وإصابة 9 آخرين في هجوم إرهابي غرب البلاد
أحزاب "إسرائيلية" تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو
لافروف: ما يهم روسيا هو عدم صدور أي تهديد غربي لأمنها
مراسم أربعين الشهيد اية الله رئيسي ستتخللها كلمة للسيد حسن نصرالله
جنود أميركيون يقاتلون مع جيش الاحتلال في غزة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
26 June 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 07:17
خلال عيد الغدير.. أربعة ملايين زائر لمرقد الإمام علي (ع)
وقالت العتبة في بيان مساء الثلاثاء، إن "عدد زائري مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) طيلة أيام عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر بلغ قرابة أربعة ملايين زائر".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1143850
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
25 حزيران 2024
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
25 حزيران 2024
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
25 حزيران 2024
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
25 حزيران 2024
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
24 حزيران 2024
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
22 حزيران 2024
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
السید مهدي نوراني
21 حزيران 2024
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
أحدث العناوين
الهلال الأحمر: الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة
حزب الله: قادة العدو يحسبون ألف حساب لأيّ عدوانٍ على لبنان
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
باقري: سياسة الجوار لحکومة الشهيد رئيسي خلقت وجها جديدا لإيران
جيش الاحتلال يجند 3 آلاف شخص من يهود الحريديم
النيجر.. مقتل 21 شخصاً وإصابة 9 آخرين في هجوم إرهابي غرب البلاد
أحزاب "إسرائيلية" تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو
لافروف: ما يهم روسيا هو عدم صدور أي تهديد غربي لأمنها
مراسم أربعين الشهيد اية الله رئيسي ستتخللها كلمة للسيد حسن نصرالله
جنود أميركيون يقاتلون مع جيش الاحتلال في غزة
هكذا علق خبراء على انسحاب "آيزنهاور" من البحر الاحمر
الاحتلال يفرج عن أسير فلسطيني فقد ذاكرته تحت التعذيب
الشيخ قاسم: لن يتمكّن الاحتلال من تحقيق أهدافه والحل بوقف إطلاق النار في غزّة
الصين تجدد التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها
الاحتلال الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً في الضفة
الجوع يفتك بمرضى السرطان شمال قطاع غزة
هيئة عمليات التجارة البريطانية: سقوط صاروخ بالقرب من سفينة جنوب عدن في اليمن
تحذيرات من مزاعم الاحتلال السماح للمواطنين العودة لمنازلهم شمال قطاع غزة
خلال عيد الغدير.. أربعة ملايين زائر لمرقد الإمام علي (ع)
موقع إسرائيلي: الجيش يعاني جراء نقص الجنود
الأكثر قراءة
انعقاد اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي في طهران
باقري يلتقي هنية في الدوحة
لبناني يصل إلى قمة أعلى جبل في ايران ويهدي إنجازه للشهداء
إيران تثمّن إجراءات جنوب أفريقيا القانونية ضد الكيان الصهيوني
اللواء سلامي: تمكنا من فرض قوتنا على العدو
هنية: حماس منفتحة على التعاطي مع أي مبادرة تؤمن مطالبها
قبرص ترد على تحذيرات السيد نصر الله بشأن دعمها لتل أبيب
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب سيتخلى عن زيلينسكي بسهولة
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني
جوا وبرا.. القوات الصهيونية تصعّد اعتداءاتها على قرى لبنان الجنوبية
الجيش الأوكراني: قصفنا 4 مصافي نفط وأهدافا عسكرية في روسيا
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
وزير 'اسرائيلي': نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال
خفر السواحل الايطالي: انتشال 12 جثة إضافية بعد غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
الخارجية الإيرانية تدين بشدة القرار الكندي بشأن حرس الثورة الإسلامية
إيران تدين مصادرة أميركا لمصفاة سيتغو الفنزويلية
مقتل امرأة في هجمات بمسيرات أوكرانية على جنوب روسيا
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
باقري: الإجراء الكندي، هدية للكيان الصهيوني والإرهابيين
الأخبار الساخنة
بوتين في عيد النصر: لن نسمح لأحد بتهديدنا وقوتنا الاستراتيجية على أهبة الاستعداد
إخترنا لکم
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟