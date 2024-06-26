خلال عيد الغدير.. أربعة ملايين زائر لمرقد الإمام علي (ع)

وقالت العتبة في بيان مساء الثلاثاء، إن "عدد زائري مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) طيلة أيام عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر بلغ قرابة أربعة ملايين زائر".

