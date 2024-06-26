الاحتلال الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً في الضفة

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من مدينة جنين.



وأفادت مصادر أمنية محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: محمود محمد حثناوي، وحسون حنتولي، وأنور مرزوق، وأحمد العبوشي، وأحمد عجاوي، ويعرب فايز السكران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، خاصة في محيط دوار سينما جنين والبلدة القديمة وحي المراح والحي الشرقي.



وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات أحرقت بسطة تجارية للمواطن أبو الوفا.



وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بصليات كثيفة من الرصاص.



ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سمع خلالها أصوات اشتباكات بالرصاص الحي في عدة أحياء في جنين، في حين ظهر جندي إسرائيلي وهو يحرق “بسطة” لأحد الباعة في المدينة.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين في بلدة دورا جنوبي المحافظة، وهم: عضو المجلس البلدي إسماعيل العواود والأسير المحرر يوسف نصار والأسير المحرر عماد جاد الله والأسير المحرر جاد الله الرجوب، ومنير العمايرة وثائر جهاد خليل أبو سندس ومحسن يونس المسالمة وعدي فيصل العواودة.



وداهم الاحتلال مطبعة “الفلسطينية” للدعاية والإعلان وصادر بعض محتوياتها في مخيم الفوار.



واعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنهما وهما: محمود أبو وردة وصهيب محمد الخطيب والشاب مصطفى ناجي صلاح، والشاب حسين اطبيش من قرية حدب الفوار جنوب الخليل.



وفي حلحول، أفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منازل وفتشتها، واستولت على عدد كبير من مركبات المواطنين، دون التمكن من معرفة عددها وأصحابها.



وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت في محيط ميدان أبو علي إياد بمدينة قلقيلية.



وذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب بعد أن دهسته آلية لجيش الاحتلال في المدينة.



كذلك أعادت قوات الاحتلال اعتقال والدة المطارد طارق داود من مدينة قلقيلية، للضغط عليه لتسليم نفسه.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتــلال الشاب خلدون باسم عبيات (31 عاما)، وداهمت منزل الشاب أدهم عبيات وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال فجراً عدة أحياء في المدينة من بينها المساكن ومخيمي عسكري القديم والجديد وتعرضت لانفجار عبوة ناسفة، كما نصبت حاجزاً في منطقة الصيرفي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز بين المنازل.

