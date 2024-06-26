النيجر.. مقتل 21 شخصاً وإصابة 9 آخرين في هجوم إرهابي غرب البلاد

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: إن “مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت مركزاً لقوات الأمن قرب بلدة تاسيا، ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً بينهم مدني وإصابة تسعة بجروح”، مؤكدة مقتل عشرات المهاجمين خلال اشتباكات مع قوات الأمن.



وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم تنكس خلالها الأعلام، مشيرة إلى نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة المسلحين الذين لاذوا بالفرار.



وتقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو، حيث يشن مسلحون مرتبطون بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.