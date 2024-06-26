حزب الله: قادة العدو يحسبون ألف حساب لأيّ عدوانٍ على لبنان

ورأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي: "أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان صنعت ردعًا لا مثيل له بوجه الكيان الصهيوني الغاصب، ممّا جعل قادة العدو يحسبون ألف حساب لأيّ عدوانٍ على لبنان"، مردفًا: "من خلال تجربتنا معه منذ الانتصار عليه خلال عدوان تموز 2006، لم يتجرأ أي من قادة العدو حتى على التفكير في ذلك".



وخلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أضاف الشيخ البغدادي: "أدعو الناس لعدم الهلع وعدم الإصغاء لأمنيات الأعداء وعملائهم، فالمطلوب الرجوع للمصادر الموثوقة التي تصدر عن المقاومة والمواقع المرتبطة بها، فالمقاومة أحرص عليهم وقد خبِروها طوال هذه السنين".



وقال: "عندما جاء الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت والمنطقة كان مسكونًا بالخوف فقط على الكيان المؤقت، وكلّ همه هو فصل جبهة الجنوب عن غزة لما لها من تأثير إستراتيجي على سير الحرب، وكان الجواب الواضح الذي لا نقاش فيه: أوقفوا الحرب على غزة أولًا، وجاء فيديو "الهدهد" ليقول لـ "إسرائيل" وأسيادها: هذه رسل القوم إليكم فلا تخطئوا الحساب".

