الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 12:36

الهلال الأحمر: الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة

الهلال الأحمر: الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة
وطالبت الجمعية في بيان لها، الأربعاء، بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع، وفك الحصار، موضحة أن المساعدات الإنسانية الجوية لم تلب الاحتياجات اللازمة، لخفض نسب الجوع.

كما دعت إلى فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف طواقم الإغاثة بشكل متعمد ومتواصل.

وحذّر تقرير دولي، نشر أمس، من استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والقيود المفروضة على الوصول الإنساني، مشيرا إلى أن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، متوقعا استمرار هذا الوضع حتى أيلول/ سبتمبر 2024.

وذكر تقرير “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي”، أن كل قطاع غزة يُصنف بأنه في حالة طوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة (المرحلة الخامسة).

وأفاد بأن أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.
رقم : 1143939
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
26 حزيران 2024
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
26 حزيران 2024
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
26 حزيران 2024
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
25 حزيران 2024
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
25 حزيران 2024
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
25 حزيران 2024
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
25 حزيران 2024
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
25 حزيران 2024
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
24 حزيران 2024
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟