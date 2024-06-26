الصومال يتهم القوات الإثيوبية بالتوغّل داخل أراضيه

وقال عثمان "إن الإجراء الأخير الذي قامت به إثيوبيا أجبر بلاده على تأجيل انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من شهر تموز/يوليو المقبل إلى شهر أيلول/سبتمبر المقبل".

ويتمركز نحو 3 آلاف جندي إثيوبي في الصومال، الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال "أتميس" التي تقاتل حركة "الشباب" المتمردة.

كما يتواجد ما بين 5 و7 آلاف جندي إثيوبي إضافي في عدد من المناطق الصومالية بموجب اتفاقية ثنائية بين البلدين.

بدورها، ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن عدد من الزعماء المحليين أن "مجموعة من الجنود الإثيوبيين عبروا الحدود إلى منطقة هيران الصومالية يوم السبت لتقييم تهديدات حركة الشباب وانسحبت يوم الأحد"، وفق تعبيرهم.

إلا أن قيادة الجيش الإثيوبي ووزارة الخارجية لم تعلّقا على ما كشفه زعماء محليون حتى الآن.