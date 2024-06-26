النيجر: قتلى وجرحى بهجوم إرهابي قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو

وقالت الوزارة في بيان إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً بينهم مدني وإصابة 9 بجروح، مؤكدة مقتل عشرات المهاجمين في ذات الهجوم ونشر تعزيزات جوية وبرية في المنطقة.

كما أعلنت الوزارة الحداد الوطني لمدة 3 أيام اعتباراً من الأربعاء تنكس خلالها الأعلام، مجددة التأكيد على أهمية ودور قوات الأمن وتصميمها في مواصلة المعركة ضد الإرهاب والحفاظ على السيادة الوطنية للنيجر.

يشار إلى أن بلدة تاسيا تقع في منطقة تيلابيري المتاخمة لدولتي مالي وبوركينا فاسو، حيث يشن مسلحون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" و"داعش" عمليات إرهابية منذ عقد تقريباً.