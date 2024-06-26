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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 15:42

قبرص تحسم موقفها من مزاعم دعمها الاحتلال ضد لبنان

قبرص تحسم موقفها من مزاعم دعمها الاحتلال ضد لبنان
وخلال لقاءها نائب رئيس مجلس النواب اللبناني "الياس بو صعب" شكرت سفيرة قبرص ماريا هادجيثيودوسيو بو صعب على التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل أخيرا بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة.
 
وأكدت هادجيثيودوسيو ان قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى وخصوصا لبنان.
 
بدوره شكر بو صعب سفيرة قبرص على توضيح موقف بلادها وعلى الاستمرار في العمل لتفعيل والمحافظة على افضل العلاقات بين البلدين خصوصا وان الموسم السياحي الحالي يسير بشكل طبيعي بين لبنان وقبرص وان السفارة في لبنان تصدر التأشيرات اسبوعيا.
 
كما اتفقا على العمل الدائم من اجعل تطوير العلاقات بين البلدين.
 
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني السید حسن نصر الله قد حذر يوم 19 يونيو قبرص للمرة الأولى قائلا إن "حزب الله ربما يعتبرها جزءا من الحرب إذا استمرت في السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها لإجراء تدريبات عسكرية".
 
كما اكد رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس خريستودوليدس مؤخرا إن قبرص ليست منخرطة بأي شكل من الأشكال في الصراعات الحربية، مشيراً إلى أن جمهورية قبرص جزء من الحل وليست جزءاً من الحل المشكلة، وذلك في أول تعليق قبرصي على تحذير حزب الله بالتعامل مع قبرص كجزء من الحرب إذا اتاحت بنيتها التحتية للجيش الإسرائيلي في ضرب لبنان.
 
وأشار الرئيس خريستودوليدس إلى دور بلاده في تسيير سفن مساعدات إلى غزة انطلاقا من ميناء لارنكا القبرصي.
رقم : 1143963
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