الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 15:46

دول عربية تتصدر قائمة أعلى درجات حرارة على وجه الأرض

دول عربية تتصدر قائمة أعلى درجات حرارة على وجه الأرض
وجاءت العراق في المرتبة الأولى كأعلى حرارة مسجلة على وجه الأرض بدرجة حرارة بلغت 51.1ْ درجة مئوية في مدينة البصرة.
 
وفي نفس السياق كانت عدة مدن عربية من ضمن أعلى 10 درجات حرارة مسجلة حول العالم بدرجات حرارة تجاوزت 50 مئوي في الكويت وتحديداً مطار الكويت الدولي.
 
وتالياً أعلى 10 درجات حرارة مسجلة حول العالم:
 
مدينة البصرة / العراق 51.1 ْ درجة مئوية
 
مطار البصرة / العراق 51 ْ درجة مئوية
 
مدينة الناصرية / العراق 50.7 درجة مئوية
 
مدينة أهواز / إيران 50.6 درجة مئوية
 
مدينة عبدان / إيران 50.5 درجة مئوية
 
مدينة عمارة / العراق 50.3 درجة مئوية
 
مطار الكويت الدولي 50.1 درجة مئوية
 
القيصومة / السعودية 49.4 درجة مئوية
 
مطار العين الدولي 49.7 درجة مئوية
 
مدينة الرفيل / العراق 48.8 درجة مئوية
 
ويذكر أن عدة دول عربية لازالت تتعرض لموجة حارة قوية طويلة من ضمنها العراق وأغلب دول شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة العربية السعودية، بحيث يسود في تلك المناطق طقس حار إلى شديد الحرارة، وتشير التقارير إلى استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة خلال الأيام القادمة.
رقم : 1143965
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
26 حزيران 2024
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
26 حزيران 2024
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
26 حزيران 2024
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
25 حزيران 2024
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
25 حزيران 2024
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
25 حزيران 2024
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
25 حزيران 2024
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
25 حزيران 2024
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
24 حزيران 2024
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟