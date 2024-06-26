إردوغان: "إسرائيل" تطمع في لبنان بدعم غربي

وفي كلمة متلفزة بُثَّت اليوم الأربعاء، شدّد إردوغان على أنّ الحكومة الإسرائيلية، وبعد أن دمّرت قطاع غزة، تطمع حالياً في لبنان، مشيراً إلى أنّ "القوى الغربية تدعم إسرائيل وراء الكواليس".

وإذ حذّر الرئيس التركي من خطورة توسّع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، فإنّه أكد أنّ خطط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لـ"نشر الحرب إلى المنطقة بدعم الغرب، قد تتسبّب بكارثة كبرى".

يُذكر أنّ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حذّر قبرص، أمس الثلاثاء، من أن "تصبح جزءاً من صراع أكبر"، وذلك في أعقاب تحذير الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الحكومة القبرصية من أن تفتح مطاراتها وقواعدها للاحتلال لاستهداف لبنان.

وتوجّه فيدان إلى القبرصيين خلال مقابلة مع تلفزيون "خبر تورك" التركي محذّراً: "عندما تصبحون جزءاً من الحروب الدائرة في الشرق الأوسط، ستأتي هذه النار وتجدكم أيضاً، وبما أنّنا نتقاسم الجغرافيا نفسها، فنصيحتنا لكم هي الابتعاد عن الصراع".