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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 16:44

حلف "الناتو" يعيّن رئيس الحكومة الهولندية مارك روته أميناً عاماً

حلف "الناتو" يعيّن رئيس الحكومة الهولندية مارك روته أميناً عاماً
وجاء في بيان الحلف أنّ المجلس اختار روته خلفاً لينس ستولتنبرغ، بعدما سحب الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، ترشيحه لصالح رئيس الوزراء الهولندي، الأسبوع الماضي.
 
وأضاف البيان أنّ يوهانيس طلب من أعضاء مجلس الدفاع الوطني، إبداء رأيهم بشأن ترشيح روته، لمنصب الأمين العام لحلف الناتو".
 
من جهتها، دعمت الولايات المتحدة، تعيين روته أميناً عاماً، بحسب منسّق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي. 
 
وكانت واشنطن قد أعلنت علناً، دعمها لترشيح روته عدة مرات، سعياً منها لضمان تحديد ترشيح خليفة لستولتنبرغ على أبعد تقدير من خلال قمة الحلف المنعقدة في تموز/يوليو المقبل في واشنطن.
 
وأوضح ستولتنبرغ في وقت سابق، أنه سيبقى في منصب الأمين العام، حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتمت الموافقة على قراره.
 
بدوره، استبعد المتحدّث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن يتغيّر نهج الحلف حيال روسيا، بعد تغيير الأمين العام لحلف "الناتو".
 
واعتبر أن الحلف بدُوَله الأعضاء، تحت القيادة الأميركية، يعمل بهدف قمع روسيا الاتحادية استراتيجياً، وفي الوقت الحالي يُعدّ هذا الحلف "معادياً لنا".
رقم : 1143980
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