الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 16:46

أزمة نقص الجنود تتسع.. "جيش" الاحتلال ينقل مجندين من الاستخبارات إلى المشاة

أزمة نقص الجنود تتسع.. "جيش" الاحتلال ينقل مجندين من الاستخبارات إلى المشاة
وقالت الصحيفة إنّ قادة الوحدات الاستخبارية، احتجّوا من أنّ نقل مجنّدي هذه الوحدات إلى سلاح المشاة، "سيضرّ بجودة ضباطها وجنودها" مما سيؤثّر على "فاعليتها الاستخبارية".
 
كما بيّنت أنّ قرار قيادة "الجيش"، هو انقلاب على التصوّر الذي مَنح في السابق أفضلية للتجنيد في وحدات "السايبر" والتكنولوجيا العسكرية.
 
وأمس، أشارت صحيفة "معاريف" في تقريرٍ لها إلى مخاطر انهيار منظومة قوات الاحتياط في "جيش" الاحتلال، بفعل تعاظم الأعباء على كاهلها، بفعل زيادة نشاط الجهد الحربي بعد السابع من أكتوبر.
 
ولم تكن وحدة المشاة هي الوحيدة التي يحاول "جيش" الاحتلال ترميم النقص الكبير في أعدادها، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ "الجيش" بدأ بدفع إنشاء فرقة جديدة  تُسمّى "الفرقة 96 - فرقة دافيد"، وذلك على خلفية النقص في الجنود للقيام بمهام أمنية مختلفة. 
 
وأوضح محلّل الشؤون العسكرية في موقع "والاه"، أمير بوحبوط، أنّ "الفرقة ستضمّ مجنّدين بلغوا سن الإعفاء، إضافة إلى متطوّعين، بمن فيهم حريديم"، مشيراً إلى أنّ عديدها يصل إلى 40 ألفاً، وفقاً لشعبة القوى البشرية. 
 
كذلك، وجّه الاحتلال نداءات عبر الإنترنت للالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قادة عسكريين بحثوا قبل أسابيع عن أشخاص عن طريق منصات التواصل الاجتماعي لتجنيدهم كمقاتلين في "الجيش" الإسرائيلي.
رقم : 1143981
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
26 حزيران 2024
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
26 حزيران 2024
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
26 حزيران 2024
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
25 حزيران 2024
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
25 حزيران 2024
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
25 حزيران 2024
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
25 حزيران 2024
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
25 حزيران 2024
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
24 حزيران 2024
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟