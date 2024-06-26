كم عدد الحجاج الايرانيين المتوفين في السعودية؟

واضاف مرعشي في تصريح له اليوم الاربعاء، ان الهلال الاحمر الايراني وفّر ما يزيد عن 53 الفا و531 خدمة صحية وعلاجية للحجاج الايرانيين داخل الديار المقدسة.

واوضح، ان هذه الخدمات تضمنت ما يبلغ مليونا و6 الاف و831 خدمة في مكة المكرمة والمشاعر، مضافا الى 46 الفا و725 خدمة بالمدينة المنورة.

وتابع، كما يرقد حاليا في مشفى الهلال الاحمر 44 حاجا، وفي مشفى السعودية 29 من الحجاج الايرانيين.

وحول عودة الحجاج الى ارض الوطن صرح هذا المسؤول، بانه وصل منذ 21 حزيران / يونيو الجاري، اكثر من 21 الف حاج ايراني على متن 182 رحلة جوية الى البلاد.