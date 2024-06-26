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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 16:54
الخارجية الايرانية: نتخذ كافة الاجراءات لتصويت مواطنينا بالخارج
جاء ذلك في موتمر صحفي عقده كنعاني، اليوم الاربعاء، حول انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة التي ستجري يوم الجمعة المقبل ( 28 حزيران الجاري).
رقم :
1143986
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الخارجية الايرانية: نتخذ كافة الاجراءات لتصويت مواطنينا بالخارج
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