الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 16:58

«السلطات المصرية» تعلن تعليق الأنشطة التجارية السودانية

«السلطات المصرية» تعلن تعليق الأنشطة التجارية السودانية
أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء عن تعليق الأنشطة التجارية السودانية غير المقننة.
 
وأنذرت السلطات المصرية عشرات المحال التجارية السودانية، وهددت بإغلاقها نهاية الشهر الجاري.
 
وأصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بالرقم 2091 للعام 2024 والخاص بإعادة تصنيف المحال العامة وإلغاء تصنيف بعض المواد الصادرة في العام 2019 و2020.
 
وبحسب مصادر تحدثت لـ«التغيير»  فإن الإغلاق يعتبر مؤقتاً، وليس دائماً إلى حين توفيق الأوضاع وإصدار التراخيص.
 
وانتظمت حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تطالب بالمحافظة علي الهوية المصرية، ودعت الجملة لطرد اللاجئين فورا من الأراضي المصرية.
 
فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».
 
ويواجه الآلاف اللاجئين السودانيون في مصر عقبات كبيرة فيما يتعلق ببطاقات اللجوء ونظام الإقامة فيما قامت السلطات المصرية بترحيل المئات من السودانيين المخالفين لنظام الإقامة وسط احتجاج من منظمة العفو الدولية.
 
وكشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، عن عبور 409 آلاف سوداني الحدود المصرية منذ بدء الحرب في السودان منتصف أبريل من العام الماضي.
 
رقم : 1143988
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
26 حزيران 2024
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
26 حزيران 2024
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
26 حزيران 2024
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
25 حزيران 2024
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
25 حزيران 2024
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
25 حزيران 2024
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
25 حزيران 2024
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
25 حزيران 2024
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
24 حزيران 2024
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟