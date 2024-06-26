كوبا تدعم جهود الجزائر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ووفق بيان للمجلس الشعبي، فقد أكد السفير الكوبي دعم بلاده لـ"الدور الذي تلعبه الجزائر في مختلف المحافل، ولا سيما جهودها بشأن وقف عدوان الاحتلال الصهيوني ومجازره ضد الشعب الفلسطيني، أو سعيها لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره".

من جهته، أثنى رئيس المجلس على العلاقات المتميزة بين البلدين، وعلى التاريخ النضالي المشترك من أجل التحرر والدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة في العالم.

وأكد بوغالي ضرورة "مواصلة الارتقاء بالعلاقات السياسية الممتازة بين البلدين"، إذ نوّه بزيارة الرئيس الكوبي إلى الجزائر بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن "هذه الزيارة شكّلت فرصة لتطوير التعاون الثنائي في جانبيه الاقتصادي والتجاري"، مشيراً إلى التجربة الكوبية في المجال الطبي في الجزائر وأكد أنها "نموذج يفتخر به".

وعلى الصعيد البرلماني، رحب رئيس المجلس بتنصيب مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن "يعطيا دفعاً قوياً للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين عن طريق تبادل التجارب والخبرات والوفود البرلمانية".

وأكد بوغالي، بصفته رئيساً للاتحاد البرلماني العربي، استعداده للعمل على "تقوية قنوات الحوار والتشاور، وتنسيق المواقف بين البرلمانات العربية والأفريقية ونظيراتها في أميركا اللاتينية".

بدوره، أكد السفير الكوبي أن "العلاقات بين البلدين قوية ومتجذرة في التاريخ"، ودعا إلى "توطيد التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري عن طريق إنجاز مشاريع تعاون مشتركة في مختلف المجالات".

كذلك، شدّد كابريرا على "أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مرافقة الدبلوماسية الرسمية، والمساهمة في رفع مستوى التنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".