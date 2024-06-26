"بلومبرغ" في استطلاع: حزب لوبان يعزّز تقدمه.. وماكرون في المرتبة الثالثة

وارتفعت شعبية "التجمع الوطني" بمقدار 0.5 نقطة لتصل إلى 35.8% في مؤشر "بلومبرغ"، فيما احتل التحالف اليساري المسمى "الجبهة الشعبية الجديدة"، المركز الثاني بنسبة 28.6%، بزيادة 0.2 نقطة، بينما لم تتغيّر النسبة التي حصلت عليها مجموعة ماكرون كثيراً عند 20.5%.

وفي حين أنّ التصويت على مرحلتين، يجعل التنبؤ بالمقاعد صعباً، فإنّ توقعات شركات الاقتراع، تُظهر أنّ حزب "التجمع الوطني" وحلفاءه، "يسيرون على الطريق الصحيح ليصبحوا أكبر مجموعة في مجلس النواب في البرلمان"، على الرغم من توقّع حصولهم على أقل من 289 مشرعاً اللازمين، من أجل تشكيل الأغلبية المطلقة.