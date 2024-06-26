أبرز تطورات طوفان الأقصى 26-6-2024

وتأتي هذه العمليات، وفق البيان، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، "ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا".

كذلك، أعلنت المقاومة، استهدافها ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة، ما ‏أدى إلى تدميرها. ‏

من جانبه، أكد مصدر، أنّ نيراناً مباشرة من لبنان، أطلقت باتجاه هدف عسكري في محيط مستوطنة المالكية.

وأضاف المصدر أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، استهدف أطراف بلدتي راميا والقوزح، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة الخيام، وكفر شوبا.

وأمس، أكدت المقاومة، أنها شنّت هجوماً جوياً، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، على مقرّ تابع للفرقة الـ"91" في ‏منطقة "ناحل غيرشوم"، مستهدفةً أماكن التموضع والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده.

وأشارت إلى أنّ الهجوم أدّى ‏إلى إيقاع عددٍ من الإصابات بينهم، واندلاع النيران داخل المقر، وأتى دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته‏‌‏‌‌‌‏، ‏ورداً على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع.

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الــ 264 للعدوان. وأفاد مصدر بارتفاع عدد الشهداء إلى 15 من جراء قصف إسرائيلي على منزل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. يأتي ذلك في وقتٍ خرجت معظم مستشفيات شمالي القطاع عن الخدمة، بحسب مراسلنا.

كما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، من جراء إطلاق "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قذائف تجاه أحياء مختلفة في مدينة غزة، منها الزيتون، والصبرة، وتل الهوى. وأعلن الدفاع المدني بغزة إنقاذ 13 مواطناً من جراء استهداف منزل مأهول بالسكان في منطقة الدرج بمدينة غزة. واستهدفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية لمخيم البريج، وأرضاً زراعية غربي مخيم النصيرات، وسط القطاع. وجنوبي مدينة غزة، أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص تجاه الأهالي في "شارع 8". وأوضح مصدر ميداني أنّ القصف الإسرائيلي طال معظم المناطق الشرقية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة الليلة الماضية. أمّا جنوبي قطاع غزة، أشار مصدر إلى أنّ الاحتلال نسف هذا الصباح حياً سكنياً كاملاً في الحي السعودي غربي مدينة رفح، موضحاً أنّ الاحتلال كثّف غاراته على رفح، ولاسيما على تل السلطان والحي السعودي، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف وسط وغربي المدينة. ونقل مصدر انتشال جثامين 3 شهداء شرقي مدينة رفح بعد ارتقائهم بقصفٍ إسرائيلي. كما أطلقت مدفعية "جيش" الاحتلال عشرات القذائف صوب المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة، إلى 37718 والجرحى إلى 86377، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. في غضون ذلك، أكّد الهلال الأحمر في قطاع غزة أنّ الآلاف من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة. وطالب الهلال الأحمر بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق غزة، وخاصة إلى الشمال، حيث توجد مجاعة حقيقية.