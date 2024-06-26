عملية يمنية عراقية تستهدف سفينة صهيونية في حيفا

وشدد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية، ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

من جانبها، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضد السفينة ذاتها.

وقالت المقاومة، إن عملياتها في دكّ معاقل الأعداء ستستمر بوتيرة متصاعدة.