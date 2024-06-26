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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 20:18

عملية يمنية عراقية تستهدف سفينة صهيونية في حيفا

عملية يمنية عراقية تستهدف سفينة صهيونية في حيفا
وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنه تم استهداف سفينة "MSC Manzanillo"، الإسرائيلية في ميناء حيفا، بعددٍ من الطائرات المسيرة، وحققت العملية المشتركة أهدافها بنجاح.
 
وشدد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية، ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
 
من جانبها، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضد السفينة ذاتها.
 
وقالت المقاومة، إن عملياتها في دكّ معاقل الأعداء ستستمر بوتيرة متصاعدة.
 
وأمس أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن القوات البحرية نفذت بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في البحر العربي.
العالم - الیمن
 
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد سريع، ، مساء الثلاثاء أنه تم تنفيذ العملية النوعية بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد نجاح العمليات التجريبية.
 
وأوضح العميد سريع، أن الصاروخ يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة وكما أثبتت هذه العملية ذلك.
 
وأضاف أن القوات المسلحة مستمرون في تطوير قدراتنا العسكرية لتعزيز دورنا الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وللدفاع عن اليمن العزيز.
 
وأشارت القوات المسلحة إلى أن عملياتها لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 
عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذو بداية طوفان الأقصى
 
وأعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين، في كلمة حول أخر مستجدات العدوان على غزة، الخميس الفائت ، أن إجمالي عدد السفن المستهدفة للعدو منذ بداية عمليات إسناد غزة بلغت 153 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني، من بينها 10عمليات، هذا الأسبوع نفذت بـ 26 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة وزورقاً حربياً استهدفت 8 سفن.
 
ومنذ الـ19 من نوفمبر 2023م، حتى 23 يوليو 2024، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن عشرات العمليات البحرية استهداف خلالها 20 سفينة مملوكة للكيان العدو الصهيوني المؤقت، وأكثر من 15 سفن كانت متجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، و12سفينة ومدمرة بريطانية، وعشرات السفن والمدمرات والفرقاطات الأمريكية وكذلك حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور،
رقم : 1144029
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