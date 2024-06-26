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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 20:20

اللواء سلامي: لتحويل الانتخابات الى ساحة انتصار الشعب الايراني على اعدائه

اللواء سلامي: لتحويل الانتخابات الى ساحة انتصار الشعب الايراني على اعدائه
جاء ذلك في كلمة اللواء سلامي خلال حفل اختتام معرض انجازات حكومة الشهيد رئيسي، اليوم الاربعاء؛ مقدما التعازي لمناسبة مرور اربعين يوما على واقعة ارتقاء شهداء الخدمة اية الله السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه.
 
واضاف، انه رغم الفترة القصيرة التي استغرقت حكومة الرئيس الشهيد، لكنها شهدت انجازات كبيرة؛ مبينا ان اعداء الاسلام والثورة مارسوا ضغوطا قصوى على حكومة الشهيد رئيسي في بداية عهدها، لاخضاعنا وارغامنا على الاستسلام، لكن الذي حصل كان خلافا لتلك الاملاءات.
 
وتابع قائد الحرس الثوري : ان الشهيد رئيسي قاد حكومته على نهج الحكمة الالهية وتوجيهات قادة الثورة، وعليه فقد استطاع ان يجتاز المعارك الضبابية والعسيرة بسلام ويفوّت الفرصة على العدو الذي سعى بث الياس والاحباط داخل البلاد.
 
وختم القائد العام للحرس الثوري بالقول : ان الحكومة الرابعة عشرة ستكون امتدادا للحكومة الثالثة عشرة التي قادها الرئيس الشهيد اية الله رئيسي، داعيا للمشاركة الحماسية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتحويل هذا الاستحقاق الى ساحة انتصار الشعب على اعدائه.
رقم : 1144031
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