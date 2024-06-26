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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 20:24

الخارجية الإيرانية تعزي النيجر بضحايا الهجوم الإرهابي الاخير

الخارجية الإيرانية تعزي النيجر بضحايا الهجوم الإرهابي الاخير
وأعرب کنعانی عن تعازيه للحكومة وشعب النيجر المسلم، وخاصة أسر ضحايا هذا الحادث الأليم، معربا عن تعاطفه معهم.
 
وقال كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الإرهاب تهديدا خطيرا للمجتمع الإنساني والأمن الدولي، وتؤكد على ضرورة التعاون والجهود الشاملة للمجتمع الدولي لمواجهة هذا التهديد المشترك.
 
وقُتل 20 جنديا ومدني واحد في غرب النيجر التي ترزح تحت وطأة هجمات مجموعات إرهابية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء.
 
وقالت الوزارة في بيان على التلفزيون الوطني، إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم مدني وإصابة تسعة بجروح.
 
كما أفادت بمقتل "عشرات" المهاجمين، مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.
 
وأعلنت الوزارة الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء تنكس خلالها الأعلام. وأثنت على قوات الأمن و"تصميمها الراسخ" على "مواصلة معركة الحفاظ على السيادة".
 
,تقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم داعش، تمردا منذ عقد تقريبا.
رقم : 1144033
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