المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجهيزات تجسسية للعدو الإسرائيلي

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مقاتلو المقاومة ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع “بركة ريشا” بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدى إلى تدميرها”.

كذلك استهدفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستوطنة “إيفن مناحم”، و‏مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة “المطلة” بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بداخلها بين قتيل وجريح.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس خمس عمليات استهداف نوعية للعدو الإسرائيلي ومواقعه وتجمعات جنوده، وحققت فيها إصابات مؤكدة ومباشرة.