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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 20:31

المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجهيزات تجسسية للعدو الإسرائيلي

المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجهيزات تجسسية للعدو الإسرائيلي
وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مقاتلو المقاومة ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع “بركة ريشا” بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدى إلى تدميرها”.
 
كذلك استهدفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستوطنة “إيفن مناحم”، و‏مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة “المطلة” بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بداخلها بين قتيل وجريح.
 
وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس خمس عمليات استهداف نوعية للعدو الإسرائيلي ومواقعه وتجمعات جنوده، وحققت فيها إصابات مؤكدة ومباشرة.
رقم : 1144034
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