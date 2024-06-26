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الأربعاء 26 حزيران 2024 ساعة 20:36

سلاح الجو الايراني يصنع طائرة تحاكي طائرة النقل الجوي 'سي 130'

سلاح الجو الايراني يصنع طائرة تحاكي طائرة النقل الجوي
وقام أمير حامد وحيدي، قائد القوات الجوية، بزيارة لقاعدة شيراز الجوية وتفقد مختلف الاقسام، وازاحة الستار عن مشروع صنع طائرة شبيه بطائرة النقل الجوي سي 130.
 
وقال: "اليوم، وبفضل بركات الثورة الإسلامية الإيرانية وتحت قيادة قائد الثورة الإسلامية، القوات الجوية تتقدم وتتطور وأهم أسباب هذا التقدم والنجاح هو الجهود التي يبذلها العلماء والنخب الشابة في القوات الجوية على مدار الساعة.
 
وبالإضافة إلى تقديره لدعم مجمع قاعدة الشهيد دوران الجوية مشروع محاكاة طائرة سي-130، ثمن أيضاً الجهود القيمة على مدار الساعة لعدد من النخب الفاعلة في هذا المجال.
 
وبالإشارة إلى أهمية الأيام المقبلة والانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، أكد قائد القوات الجوية على المشاركة النشطة والواسعة والشاملة لمنسوبي القوات الجوية وأسرهم في الاختبار الكبير يوم الجمعة 8 يوليو، واعتبر الانتخابات دليل على قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 
وواصل أمير وحيدي زيارته لمعرض الإنجازات الفنية والهندسية في مجال الدفاع وزار صالة الرماية ومبنى الضربة كما افتتح مركز مراقبة القاعدة.
رقم : 1144036
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