الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 06:46

غالانت: لا نريد حربا ضد حزب الله لكن بإمكاننا إلحاق أضرار جسيمة بلبنان

غالانت: لا نريد حربا ضد حزب الله لكن بإمكاننا إلحاق أضرار جسيمة بلبنان
وأضاف غالانت للصحافيين في نهاية الزيارة التي استمرت عدة أيام: "نفضل الحلول الدبلوماسية، لكننا لن نقبل بوجود تشكيلات عسكرية لحزب الله عند الحدود".

وفي حديثه عن الحرب على قطاع غزة قال: "نعمل على مقترح لما بعد الحرب في غزة يشمل الفلسطينيين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة، وأعدت التأكيد على التزامنا بالاتفاق الذي طرحه الرئيس بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن".

وتوجه يوآف غالانت في زيارة لواشنطن لمناقشة الحرب على قطاع غزة والتصعيد مع حزب الله اللبناني، واستبق ذلك بتصريح قال فيه إن "إسرائيل متأهبة لأي عملية عسكرية".

وعقد غالانت سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض، في وزارة الخارجية والكونغرس.

وتناولت لقاءات وزير الحرب الصهيوني في واشنطن الوضع الأمني ​​المتفجر على الحدود الشمالية والاستعدادات لحتمال اندلاع الحرب، وإمداد "إسرائيل" بالأسلحة الأمريكية التي كانت متوقفة منذ مدة.
رقم : 1144100
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
26 حزيران 2024
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
26 حزيران 2024
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
26 حزيران 2024
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
25 حزيران 2024
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
25 حزيران 2024
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
25 حزيران 2024
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
25 حزيران 2024
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
25 حزيران 2024
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
24 حزيران 2024
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟