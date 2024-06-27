غالانت: لا نريد حربا ضد حزب الله لكن بإمكاننا إلحاق أضرار جسيمة بلبنان

وأضاف غالانت للصحافيين في نهاية الزيارة التي استمرت عدة أيام: "نفضل الحلول الدبلوماسية، لكننا لن نقبل بوجود تشكيلات عسكرية لحزب الله عند الحدود".



وفي حديثه عن الحرب على قطاع غزة قال: "نعمل على مقترح لما بعد الحرب في غزة يشمل الفلسطينيين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة، وأعدت التأكيد على التزامنا بالاتفاق الذي طرحه الرئيس بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن".



وتوجه يوآف غالانت في زيارة لواشنطن لمناقشة الحرب على قطاع غزة والتصعيد مع حزب الله اللبناني، واستبق ذلك بتصريح قال فيه إن "إسرائيل متأهبة لأي عملية عسكرية".



وعقد غالانت سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض، في وزارة الخارجية والكونغرس.



وتناولت لقاءات وزير الحرب الصهيوني في واشنطن الوضع الأمني ​​المتفجر على الحدود الشمالية والاستعدادات لحتمال اندلاع الحرب، وإمداد "إسرائيل" بالأسلحة الأمريكية التي كانت متوقفة منذ مدة.