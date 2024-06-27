ايران تدخل مرحلة الصمت الانتخابي

وافادت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس ان على جميع المرشحين والأحزاب والجماعات السياسية والمؤيدين وعامة الجمهور الامتناع عن القيام بأي أنشطة ترويجية لصالح أو ضد احد المرشحين والامتناع عن حمل أي مواد ترويجية أو رموز يوم التصويت.



هذا وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في 12 من يونيو واستمرت 16 يوما على أن تجرى الانتخابات يوم غد الجمعة 28 يونيو عن طريق التصويت المباشر للشعب.



وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 مايو 2024 عن استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.