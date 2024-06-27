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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 07:52
يوم جديد من عملية طوفان الأقصى
– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 17 جندياً من قواته بتفجير المقاومة الفلسطينية عبوتين ناسفتين بمدرعة عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية
– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الصبرة وسط مدينة غزة
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1144115
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