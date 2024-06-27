بوتين: يجب النظر بجدية إلى التهديدات ضد روسيا والتخطيط للرد عليها

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع لمناقشة المسائل المتعلقة ببناء السفن: “نحن جميعاً ندرك الدرجة المتزايدة من التوتر الجيوسياسي في العالم الحديث، ونسمع تهديدات منتظمة ضد روسيا من الدوائر الحاكمة في عدد من البلدان، بل ونرى إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه التهديدات”.



وأضاف: “نحن في المقابل يجب أن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد قدر الإمكان، ونحسب جميع المخاطر المحتملة، ونخطط للردود المناسبة، ونعزز قواتنا المسلحة وأسطولنا البحري”.



إلى ذلك قال بوتين: إن الأسطول الروسي يتم تزويده باستمرار بسفن وأسلحة حديثة ما يزيد من إمكاناته وقدراته القتالية.



وخلال مراسم رفع العلم على الغواصتين النوويتين “ألكسندر الثالث” و”كراسنويارسك“، قال الرئيس الروسي: إن الغواصة الأولى هي السفينة السابعة في سلسلة حاملات الصواريخ الإستراتيجية من فئة “بوري”، فيما الطراد كراسنويارسك هو السفينة الرابعة في سلسلة الزوارق النووية متعددة الأغراض من فئة “ياسين”.