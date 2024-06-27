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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 10:48

علي رضا زاكاني يعلن انسحابه من سباق الرئاسة

علي رضا زاكاني يعلن انسحابه من سباق الرئاسة
واعلن زاكاني في بيان الانسحاب المقتضب: بقيت حتى نهاية المنافسة القانونية، لكن مواصلة طريق الشهيد رئيسي هو الأهم. أطلب من جليلي وقاليباف أن يتحدوا وألا يتركوا المطالب المحقة لقوى الثورة دون إجابة، وأن يمنعوا تشكيل حكومة روحاني الثالثة.

وختم بالقول: أنا ممتن للأشخاص والمشجعين الأعزاء ولا أخاف من الملامة.

وكان المرشح الرئاسي امير حسين قاضي زاده هاشمي قد اعلن مساء أمس انسحابه من المنافسة في الانتخابات.

وكتب قاضي زادة هاشمي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي مساء الاربعاء: حفاظاً على وحدة قوى الثورة واستجابة لطلب المجلس الأعلى لاجماع قوى الثورة وبعض العلماء والحريصين، فقد انسحبت من مواصلة المسار. أرجو أن يتفق إخوتي الثلاثة الآخرون أيضاً في الوقت المتبقي حتى تتقوى جبهة الثورة.

ومن المقرر ان تجري انتخابات الرئاسة الايرانية يوم غد الجمعة بين المرشحين الاربعة المتبقين وهم؛ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي.
رقم : 1144154
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