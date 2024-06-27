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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 10:54

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء خروج قطار عن سكته في جمهورية كومي الروسية

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء خروج قطار عن سكته في جمهورية كومي الروسية
ونقلت وكالة نوفوستي عن مؤسسة السكك الحديدية الروسية قولها في بيان: “إن تسع عربات مقطورة من قطار الركاب رقم 511 فوركوتا – نوفوروسيسك خرجت مساء أمس عن مسارها بالقرب من مدينة إنتا بجمهورية كومي”، مضيفة: “وخلال عمليات البحث والإنقاذ تم العثور على جثتي شخصين، إضافة إلى عشرة مصابين مع فقدان شخص”.

ووفق البيان كان على متن القطار لحظة وقوع الحادث 195 راكباً وعشرون عاملاً بالسكك الحديدية.

وبحسب نتائج التحقيقات الأولية فقد كان سبب الحادث انهيار التربة تحت السكة الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة، نظراً لأن منطقة الأورال بأكملها كانت تحت تأثير إعصار قوي لعدة أيام، وترافق ذلك بهطول أمطار غير مسبوقة في بعض الأماكن.

ووفقاً لكبير المتخصصين في مركز الأرصاد الجوية (يفغيني تيشكوفيتس) فإن معدل هطول المطر يومي الـ 25 والـ 26 من هذا الشهر بلغ 73 مم، رغم أن المعدل المتوسط لشهر حزيران يبلغ عادة في تلك المنطقة 50 مم.

وأضاف الخبير: إنه نتيجة للهطولات غير الطبيعية وصل ارتفاع منسوب المياه في بعض أنهار الجمهورية يوم أمس إلى 164 سم.
رقم : 1144156
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