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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 11:51

مشعل: لن نسمح بأي فراغ في غزة ولا يمكن إقصاء حماس بأي شكل من الأشكال

مشعل: لن نسمح بأي فراغ في غزة ولا يمكن إقصاء حماس بأي شكل من الأشكال
وأكّد مشعل، خلال ندوة علمية نظمها مركز "الزيتونة للدراسات والاستشارات" في العاصمة اللبنانية "بيروت" مساء الأربعاء، أن "استحقاق ترتيب البيت الفلسطيني أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً بعد (طوفان الأقصى) ولا مجال لتأجيله".

واعتبر مشعل خلال كلمته في الندوة التي شارك فيها نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والتفكير الفلسطينية، وخبراء ومهتمون بالشأن الفلسطيني، أن "ترتيب البيت الفلسطيني ليس أمراً ننتظره إلى ما بعد انتهاء المعركة، بل يجب الانشغال به والتفاعل معه، ونحن في خضمّ المعركة".

وأضاف أن "الذين كانوا خارج المعركة، وينتظرون هزيمة المقاومة، ماذا سيكون وزنهم بعد انتهاء (طوفان الأقصى) وانتصار المقاومة في غزة"، مشيرا إلى أن "المقاومة الفلسطينية تدفع أثماناً وتضحيات، ولكنها تنجز، بينما التسوية تدفع أثماناً وخسائر وتنازلات دون أن تنجز، بينما يتابع الاحتلال الإسرائيلي تهويد الأرض والمقدسات والاستيطان".

وأكد على أن "خيار المواجهة مع الكيان الإسرائيلي ومقاومته أثبت أنها هي التي تربكه وتضعفه، بعكس ما ادّعى أنصار مسار التسوية السلمية الذين فشل طرحهم".

وتابع مشعل أن "هذه المعركة غيّرت كل عناصر المشهد في المنطقة، وبعثرت كل شيء، وحركت السكون الذي كان حاصلاً للقضية الفلسطينية، وأصابت الناس بصدمة إيجابية"، مشددا على أن "أوسلو يجب أن نتجاوزها فعلياً سياسياً وأمنياً، وندخل في مرحلة جديدة وطوراً جديداً".

وأضاف رئيس حركة حماس في الخارج، "دخلنا مرحلة ما بعد أوسلو منذ الانتفاضة الثانية، واليوم بعد (طوفان الأقصى)، نحن أمام واقع جديد يجب أن نتجاوز كل ما يتعلق بأوسلو".

ورأى أننا اليوم بحاجة إلى"توافق وطني تشارك فيه كل الأطر الفلسطينية لتمرير المرحلة الانتقالية بيُسر، والحركة منفتحة على كل الاحتمالات لبناء المرجعية الفلسطينية للمرحلة المقبلة".

واعتبر خالد مشعل أنه يجب "ترتيب البيت الفلسطيني بطريقة توافقية، يشارك فيها كل الطيف الفلسطيني بدون إقصاء أي طرف فلسطيني، للتحضير لمرحلة ما بعد العدوان على غزة وإدارة قطاع غزة، ولن نسمح بأي فراغ في غزة، ولا يمكن إقصاء حماس بأي شكل من الأشكال".

وتابع قائلاً إن "حماس تشجع كل المبادرات، وتسعى لاستثمار كل الجهود لبناء القيادة الفلسطينية والمرجعية الوطنية تمهيداً لاستحقاقات المرحلة المقبلة".
رقم : 1144167
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