بيسكوف: الحرب على الإرهاب يجب أن تكون بلا هوادة

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: “لا أحد يشك في أن الحرب ضد الإرهابيين يجب أن تكون بلا هوادة وصارمة قدر الإمكان”، مشيراً إلى أن أولئك الذين يتغاضون عن مكافحة الإرهاب، والذين هم بطريقة أو بأخرى متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة الإرهابية يجب أن يتحملوا المسؤولية.



من جانب آخر، أشار بيسكوف إلى أن بلاده تدرس جميع الخيارات للرد على أفعال الغرب بما في ذلك احتمال خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية معه، مؤكداً أن القرار لم يتم اتخاذه بعد.



وقال بيسكوف: “هذه ممارسة دبلوماسية معتادة لدولة تواجه مظاهر غير ودية ومعادية”، موضحاً أنه “مع تزايد مشاركة دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة في الصراع الأوكراني لا يمكن لروسيا إلا أن تفكر في خيارات مختلفة للرد على مثل هذا التدخل العدائي”.



وأشار بيسكوف إلى أنه عندما تعلن الدول الغربية صراحة أن مهمتها الرئيسية هي إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، فإن هذا بالطبع لا يمكن إلا أن يتطلب رداً من موسكو.