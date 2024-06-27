مسؤول 'اسرائيلي' سابق: حكومة نتنياهو فشلت في 'اليوم التالي' بغزة

كما أشار حولتا إلى مواجهات نتنياهو مع الإدارة الأمريكية بشأن شحنات الأسلحة إلى الكيان، وقال: "لم يعجبني فيديو رئيس الوزراء. تحدثت مع أشخاص من واشنطن وأكدوا لي أن شحنات الأسلحة مستمرة في التدفق إلى إسرائيل، على الرغم من رسائل نتنياهو، وليس بسببها". وأوضح أن مثل هذه التصريحات قد توحي بأن الولايات المتحدة توقفت عن دعم الكيان، وهو أمر غير صحيح، على حد قوله.



وأضاف حولتا أن زيارة وزير الأمن يوآف غالانت إلى واشنطن وزيارته لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان تؤكد على ضرورة إدارة الخلافات مع الولايات المتحدة في الغرف المغلقة.



وأشار إلى أن معظم إنجازات الحكومة تجاه الأمريكيين تحققت من خلال مناقشات مغلقة، بما في ذلك ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.