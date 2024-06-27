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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 14:36

احتجاجات وقطع طرقات.. مستوطنون يتظاهرون مطالبين نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة

احتجاجات وقطع طرقات.. مستوطنون يتظاهرون مطالبين نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المتظاهرين ضد الحكومة أغلقوا الطريق السريع "رقم 2" في "تل أبيب"، وأشعلوا إطارات السيارات، مرددين هتاف "نتنياهو تخلى عن الأسرى"، وهتفوا أيضاً: "هذه صفقة أو دفن".

كذلك، أضرم المحتجون النار في قفص حديدي كُتب عليه "النجدة".

وقالت عائلات الأسرى إنّ "رئيس الوزراء تخلى عن الأسرى، فبالنسبة له، لا يهم دفنهم في غزّة طالما أنه يحتفظ بمقعده"، مضيفين أنّه "بسبب سوء إدارة نتنياهو وصلنا إلى نقطة لم يعد لديه سلطة على حماس للتوصل إلى اتفاق".

كذلك اعتبرت عائلات الأسرى أنّه إذا جرى شن حملة في الشمال قبل انتهاء الحرب في الجنوب وإعادة الأسرى، فإنّ نتنياهو "لن يدفن الأسرى في غزة فحسب، بل البلد بأكمله".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية لنحو 9 أشهر من دون تحقيق أهداف الاحتلال المعلنة، يواصل أهالي الأسرى الإسرائيليين حراكهم الاحتجاجي ضد حكومة الاحتلال، مطالبين بعودة أبنائهم وعدم تعريضهم للخطر من جراء قصف "الجيش" الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة كافة، وخصوصاً مع فشل حكومة نتنياهو في إتمام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وتشهد "تل أبيب" وعدة مدن أخرى تظاهرات حاشدة يشارك فيها الآلاف من المناهضين لنتنياهو للمطالبة بإسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
رقم : 1144210
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