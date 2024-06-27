القوات اليمنية مستمرة بالعمليات العسكرية البحرية ضد العدو الصهيوني

وفي سياق ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة اسرائيلية في ميناء حيفا، مشيرة إلى أنّ العملية حققت أهدافها بنجاح.
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراک مع المقاومة الاسلامية العراقية بعون الله تعالی عملية عسکرية مشترکة استهدفت سفينة MSC Manzanillo، الاسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاحٍ بفضل الله".
وبالتوازي مع ذلك أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفتْ السفينة الإسرائيلية 'إم إس سي ساره في' في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد تم الإعلان لاحقا أنه صاروخ فرط صوتي يحمل اسم 'حاطم اثنين'. ونشرت القوات اليمنية مشاهد للصاروخ تضمنت تفاصيل عنه وعن لحظة إطلاقه على السفينة الإسرائيلية في البحر العربي. ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب، ويتمتع بنظام تحكم ذكي، وقدرة على المناورة، وبمديات مختلفة، وقد تمت صناعته في هيئة التصنيع العسكري اليمني. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إنّ الصاروخ الباليستي الجديد دقيق الإصابة، ويمتلك تكنولوجيا متقدمة، ويصل الى مدى بعيد.
على خط مواز وبعد اسبوع اتسم باشتداد العمليات اليمنية البحرية على السفن العسكرية الأميركية تراجع التواجد العسكري للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر للرد على هجمات صنعاء إلى مدمرتين امريكيتين بعد انسحاب حاملة الطائرات «آيزنهاور» وإرجاء البنتاغون نشر حاملة الطائرات البديلة «روزفلت».
وكانت قد كشفت القوات المسلحة اليمنية، الأربعاء، عن مواصفات الصاروخ الباليستي البحري الذي استهدف سفينة "إسرائيلية" في بحر العرب.
ووزع الإعلام الحربي يوزع مشاهد لإطلاق صاروخ "حاطم2" فرط صوتي محلي الصنع على السفينة الإسرائيلية "MSC SARAH V " في البحر العربي، أمس الثلاثاء.
وأوضح متحدث القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، أن صاروخ "حاطم2" يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مديات بعيدة.
وسبق أن نفذت القوات اليمنية عدة عمليات استهدف عمق فلسطين المحتلة واستخدمت فيها صواريخ فرط صوتية، وهي نوع من الصواريخ القادرة على السفر بسرعات تفوق خمسة أضعاف سرعة الصوت (ماخ 5) أو أكثر.
وهذه الصواريخ تتميز بسرعتها الهائلة وقدرتها على المناورة، مما يجعلها صعبة الاعتراض باستخدام الأنظمة الدفاعية التقليدية، ويأتي ذلك في ظل استمرار القوات اليمنية في تطوير وابتكار أسلحة نوعية جديدة، تستخدم نصرة لغزة وفي الرد على العدوان على اليمن.