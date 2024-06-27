عقب وفاة مئات الحجاج.. دول عربية تطارد 'سماسرة الحج'

وكانت السلطات الأردنية القضائية قد أوقفت 19 شخصا على ذمّة التحقيق في تهمة الاتجار بالبشر ولاحقا تساعد هذه التهمة بتهمة أخرى هي التسبّب بالوفاة خلافا لأحكام قانون الاتجار بالبشر، كما صدر قرار بمنع السفر بحق 9 آخرين.

واشارت صحيفة راي اليوم نقلا عن مصادر مطلعة على مجريات هذا الملف أن الأشخاص الممنوعين من السفر يتواجدون خارج الأردن وفي حالة فرار الآن خوفا من المساءلة القانونية وجميع المشمولين بهذه التهمة والتحقيقات مرتبطين بمكاتب سياحية أخذت على عاتقها إرسال مئات الحجاج الأردنيين إلى الأراضي السعودية بدون تصاريح أو تنسيق مع وزارة الأوقاف.

وعدد كبير من هؤلاء الحجاج كانوا موجودين في أراضي السعودية منذ شهر رمضان المبارك الماضي وبالتالي حصلت الأخطاء الإدارية جرّاء التوسّع في إصدار تصاريح نقل حجاج بدون تأمينهم بخدمات الحج الأساسية خلافا للبروتوكول المعمول به من وزارة الأوقاف.

وفي محاولة للتصدي لمثل هذه الظاهرة قررت الأمانة العامة للقضاء الأردني إغلاق شركات قامت بدور بارز في تسهيل الحج دون تصريح، وذلك باعتبار أن هذه الشركات أسهمت في تسهيل ممارسات غير قانونية.