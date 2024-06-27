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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 17:07

الأمم المتحدة: إصلاح مجلس الأمن يبدأ بمنح عضوية دائمة لقارة أفريقيا

الأمم المتحدة: إصلاح مجلس الأمن يبدأ بمنح عضوية دائمة لقارة أفريقيا
وفي مقابلة مع النائب الأول للمدير العام لوكالة "تاس" الروسية، ميخائيل غوسمان، قال غوتيريش أنه "لا يوجد عضو أفريقي في مجلس الأمن الدائم. ومن المؤكد أنه سيكون من الصعب للغاية تغيير كل هذا من لحظة إلى أخرى، ولكن يتعين علينا أن نبدأ بشيء يمكن أن يكون فيه الإجماع ممكناً".
 
وأضاف: "أعتقد اليوم، عندما استمعت إلى الدول الخمس الدائمة العضوية، أن الإجماع سيكون ممكناً. وأن يكون هناك عضو أفريقي دائم واحد على الأقل في مجلس الأمن، فهذه هي الخطوة الأولى"، مؤكداً أن "قضية إصلاح مجلس الأمن لم تطرح منذ سنوات".
 
كما أشار غوتيريش إلى أنه "لفترة طويلة كان هذا الأمر من المحرمات. وسأقول الآن، خلال ولايتي، للمرة الأولى، هناك اعتراف بأن هذه مسألة خطيرة يجب مناقشتها".
 
وأوضح أن القضية "ليست مسألة سهلة، لكنها مسألة خطرة. أعني، بمجرد تشكيل المجلس بعد الحرب العالمية الثانية، ولإعطاء مثال فقط، فإن أوروبا قارة صغيرة نسبياً، ولكن في الدول الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، يوجد اليوم 6 أوروبيين".
رقم : 1144224
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