لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.. مناظرة بين رئيسين

مرة اخرى وبعد طول انتظار يجتمع المرشحان للرئاسة الاميركية الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب وجهاً لوجه في اول مناظرة رئاسية من اصل اثنتين قد تقلبان السباق إلى البيت الابيض رأسا على عقب وهي الأولى على الإطلاق بين مرشحين شغلا الرئاسة.

مواجهة مرتقبة تعقد لمدة تسعين دقيقة دون جمهور وفواصل اعلانية في مقر شبكة سي.إن.إن الاميركية بولاية جورجيا وتعدّ من أكثر المناظرات الرئاسية أهمية منذ عقود في الولايات المتحدة كما تشكل نقطة الذروة للحملتين الانتخابيتين اللتين صعّدتا الهجمات الشخصية مؤخرا بشكل متزايد.

وعلى عكس المناظرة الاولى التي جرت بين الرجلين في انتخابات ألفين وعشرين والتي وصفت بأنها يوم سيئ للديمقراطية في اميركا، ليس بمقدورهما هذه المرة مقاطعة بعضهما، وتبادل الاهانات والشتائم في آن واحد في هذه المناظرة لأنه سيتم إغلاق ميكروفون المرشح عندما يتحدث منافسه كما لن يسمح لهما بإحضار أنصارهما الى داخل استوديوهات التصوير.

وقبيل ساعات على انطلاق المناظرة التاريخية لا تزال المناكفات التنافسية مستمرة. الرئيس السابق وفيما قال إنه مستعد لهذه المواجهة التاريخية طوال حياته، نشر فيديو يظهره وهو يصعد سلّم الطائرة الرئاسية بخفة وثبات، فيما يظهر الرئيس بايدن وهو يتعثر ويسقط على سلّم الطائرة الرئاسية أثناء الصعود.

وتبدو الانتخابات المقبلة متقاربة إلى حد كبير ويرجح أن تحسمها بعض الولايات ومئات الآلاف من الاصوات رغم أنّ الاستطلاعات الاخيرة تظهر تقدم ترامب بنحو اربع نقاط مئوية على بايدن وتعطيه أفضلية طفيفة في جميع الولايات المتأرجحة.

لكن الوضع ليس آمنا بالنسبة للرئيس السابق، اذْ لطالما كان ترامب يثير الدهشة على وجه الخصوص بسبب أفكاره الغريبة وخطابه التحريضي وهو غارق في سلسلة من القضايا الجنائية في المحاكم وسط مخاوف من أنه قد يستخدم عودته إلى البيت الأبيض كسلاح لتصفية حسابات شخصية.

فيما يواجه بايدن نقاط ضعف قوية مثل كفاءته الذهنية وسياسته الخارجية، وما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود.