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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 17:54

مخبر: توقيع مذكرة نقل الغاز الروسي إلى إيران خطوة مهمة لاقتصاد المنطقة

مخبر: توقيع مذكرة نقل الغاز الروسي إلى إيران خطوة مهمة لاقتصاد المنطقة
وخلال لقائه في طهران "أليكس ميلر" الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ورئيس شركة غازبروم، اعتبر مخبر التوقيع على مذكرة التعاون بشأن تصدير الغاز الروسي إلى إيران مهم جداً لتحسين أمن واقتصاد المنطقة، وأكد على استكمال ممر "شمال-جنوب" وخط سكة حديد "رشت – بندر عباس" في أسرع وقت ممكن لربط دول المنطقة بهذا الممر.وآشار إلى أن الشهيد رئيسي كان يسعى دائماً إلى وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التعاون بشأن نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران، وقال: مع توقيع هذه المذكرة، ستصبح جمهورية إيران الإسلامية مركزاً إقليمياً للغاز وسيبدأ فصل جديد في المنطقة والعلاقات الدولية.
 
وأكد أن توقيع المذكرة الاستراتيجية المشتركة بشأن نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران مهم جداً للبلدين وللمنطقة أيضاً، وقال: إن عزم طهران وموسكو على تحسين مستوى العلاقات يحمل رسالة جادة إلى العالم، والتعاون المحتمل في مجال الغاز بين البلدين سيؤدي إلى اتفاقيات وعقود أكبر.
 
من جانبه أوضح "أليكس ميلر" الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ورئيس شركة "غازبروم" في هذا اللقاء أن توقيع مذكرة التعاون بشأن تصدير الغاز الروسي إلى إيران يعد خطوة مهمة وكبيرة جداً وسيكون لذلك نتائج إيجابية للغاية في المنطقة في المستقبل.
 
وقال: إن رئيسي البلدين سعيا بصورة فاعلة لتوقيع هذه المذكرة، وتلتزم شركة غازبروم الروسية والشركات التابعة لها بتحويل أحكام هذه المذكرة بشكل جدي إلى عقد حتى يمكن تنفيذها بالشكل الصحيح في أسرع وقت ممكن.
 
كما تم بعد هذا اللقاء التوقيع على مذكرة حول التعاون الثنائي في مجال نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم سبورت الروسية بحضور القائم بأعمال الرئيس الإيراني والممثل الخاص لرئيس جمهورية الاتحاد الروسي ورئيس شركة غازبروم.
رقم : 1144232
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