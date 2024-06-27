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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 19:40

لبنان: محققاً إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقعي الناقورة البحري ورويسة القرن

لبنان: محققاً إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقعي الناقورة البحري ورويسة القرن
واستهدف الهجوم  أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود الاحتلال وأصابهم إصابة مباشرة، ما أدّى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.
 
وفي بيان آخر، أكدت المقاومة استهداف مجاهديها موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. 
 
وتأتي عمليات المقاومة، دعماً "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على القرى والبلدات اللبنانية".
 
كذلك، زفت المقاومة الشهيد المجاهد علي أحمد علاء الدين، من مواليد عام 1985، من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس خلال تأدية واجبه الجهادي.
 
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على البلدات الجنوبية، حيث أكد مصدرأنّ غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حداثا.
 
وأضاف، أنّ قصفاً إسرائيلياً استهدف بلدتي كفركلا والطيري، كما استهدفت غارة للطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدة راميا.
 
وأمس، أكدت المقاومة استهدافها ‏مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدّى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.‏ 
 
كذلك، أعلنت المقاومة، استهدافها ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة، ما ‏أدى إلى تدميرها.
رقم : 1144252
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