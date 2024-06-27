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الخميس 27 حزيران 2024 ساعة 19:46

رئيس الكونغو يبحث الشراكة النفطية مع "لوك أويل" الروسية

رئيس الكونغو يبحث الشراكة النفطية مع "لوك أويل" الروسية
وجاء في نص المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للوثائق القانونية: "لمساهمته الكبيرة في تطوير وتعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية الكونغو، تم منح وسام الشرف لرئيس جمهورية الكونغو، ساسو نغيسو دينيس".
 
وكان رئيس جمهورية الكونغو قد وصل إلى روسيا، يوم الثلاثاء، في زيارة تستمر إلى يوم السبت بتاريخ 29 حزيران/يونيو الجاري.
 
من جهته، قال ساسو نغيسو، خلال اجتماع مع بوتين، في موسكو إن "السلطات والشعب الروسيين يظهران مدى قوتهما من خلال مقاومة العقوبات المفروضة بشكل غير قانوني".
 
وقال "إن بلادكم وشعبكم يظهرون شجاعتهم، إنهم يقاومون العقوبات التي فرضت بشكل غير قانوني على بلادكم نتيجة للصراع في أوكرانيا وغيرها من الصراعات. وأود أن أشيد بالشعب الروسي على هذه الشجاعة. يتعين علينا تعزيز علاقاتنا في هذه الأوقات الصعبة".
 
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الكونغولي بأن زيارته إلى موسكو تهدف إلى تعميق التعاون مع روسيا، وهي العلاقات التي يعتبرها ودية وتعاونية. وتحتفل روسيا وجمهورية الكونغو هذا العام بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية.
 
وعلى المستوى الاقتصادي، ناقش نغيسو في موسكو مع شركة "لوك أويل" مشاركتها في مشاريع النفط في بلاده، وقال إنه يرى "وجود آفاق جيدة فعلاً للوك أويل كشركة مشغلة لمشاريع النفط في جمهورية الكونغو".
 
وتعمل شركة "لوك أويل" حالياً في جمهورية الكونغو كمشارك في مشروع النفط والغاز Marine XII، وقد استحوذت على 25% في هذا المشروع من شركة New Age M12 Holdings Limited البريطانية في عام 2019.
 
كما تشارك في المشروع النفطي أيضاً شركة إيني الإيطالية (مشغل المشروع بنسبة 65%) وشركة النفط الحكومية بجمهورية الكونغو (10%).
رقم : 1144253
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