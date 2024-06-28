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الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 06:33

في اليوم 266 للعدوان.. الاحتلال يواصل اجتياحا بريا لرفح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة

في اليوم 266 للعدوان.. الاحتلال يواصل اجتياحا بريا لرفح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و52 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37765 شهيدا و86429 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وقصفت مسيرات الاحتلال مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وانتشل شهيدان بعد استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جربوع بمخيم بالنصيرات، وهما: 1.مهدي رياض أبو جربوع، و2.معاذ خالد أبو جربوع

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا خلف بلدية النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعنف شرق الشجاعية والتفاح شرقي غزة في وقت أصدر الاحتلال أوامر تهجير جديدة لسكان شرقي غزة؛ ما أدى إلى حالة نزوح واسعة مع أنباء أولية عن بدء توغل في المنطقة.
 
وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة سويدان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارتين شرقي مدينة غزة. في حين استهدفت مدفعية الاحتلال بقصف عنيف أحياء: الصبرة والشجاعية والمناطق الشرقية.

وأُبلغ عن شهداء وجرحى جراء قصف “إسرائيلي” استهدف عدة منازل بجوار بئر البلدية رقم 2 في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
 
وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت شهيدين ونقلت عدة إصابات إثر استهداف إسرائيلي لأربعة منازل في منطقة الصبرة وسط مدينة غزة، ويوجد تحت الأنقاض مفقودين.

وأوضح أن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم بحي الصبرة والشجاعية خمسة منازل لكل من عائلات “الدهشان ونصار والوحيدي وأبو دلال وحسنين”.
 
وقصفت مدفعية الاحتلال محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال نسف المباني السكنية في مدينة رفح، وقصفت منزلًا في محيط منطقة أبو السعيد غرب رفح.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة وادي في مشروع بيت لاهيا شمال غزة؛ وأسفر عن شهيد ووقوع إصابات.
 
وفي غارة إسرائيلية أخرى، استشهدت طفلتين في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال نسفت مبان سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
رقم : 1144304
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