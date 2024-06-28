الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 06:37

بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد

بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
وستنطلق العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية في البلاد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).

وقال وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي في وقت سابق بان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ حوالى 61 مليونا.

كما صرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي بان هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الاخر متنقل.

وتابع: في الخارج، لدينا 138 مكتب تمثيلي في 99 دولة، حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الايرانيين.

وقال: عملية التصويت ستبدا من الساعة 8 صباحا ولمدة 10 ساعات أي حتى الساعة 6 مساء وفقا للقانون. وإذا كانت هناك حاجة للتمديد، فسيتم الاعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية.
رقم : 1144305
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله في أربعينية رئيسي: إيران هي السدّ المنيع أمام كل المستعمرين
السيد نصر الله في أربعينية رئيسي: إيران هي السدّ المنيع أمام كل المستعمرين
السيد الحوثي: صواريخنا لا يمكن تفاديها
السيد الحوثي: صواريخنا لا يمكن تفاديها
27 حزيران 2024
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
قاليباف وجليلي ينفيان إشاعات انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي
26 حزيران 2024
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
الصمت الانتخابي يبدأ صباح غد الخميس بأرجاء ايران
26 حزيران 2024
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
26 حزيران 2024
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
26 حزيران 2024
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق
25 حزيران 2024
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
25 حزيران 2024
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
25 حزيران 2024
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
25 حزيران 2024
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
25 حزيران 2024
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
24 حزيران 2024
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟