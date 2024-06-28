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الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 06:41

بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: أنت الغبي الفاشل

بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: أنت الغبي الفاشل
قال بايدن عن ابنه الراحل بو، المحارب المخضرم، ردًا على تعليقات ترامب المزعومة في عام 2018 عندما رفض زيارة مقبرة أوروبية تحتوي على جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب ووصفهم بـ "الخاسرين": "ابني لم يكن خاسرًا، ولم يكن غبيًا".

وأَضاف بايدن لترامب، الذي نفى استخدام هذه الكلمة لوصف الجنود الأمريكيين: "أنت الغبي، أنت الخاسر".

ورفض بايدن ادعاء ترامب بأنه لا يهتم بالمحاربين القدامى الأمريكيين، مؤكدًا أن المحاربين القدامى أفضل حالًا تحت إدارته.

وأضاف بايدن أنه زار مؤخرًا المقبرة العسكرية في فرنسا حيث كان من المقرر أن يذهب ترامب في عام 2018 ولكنه ألغى خططه لاحقًا.

في عام 2020، أفاد موقع ذا أتلانتيك بأن ترامب وصف الجنود الذين سقطوا بأنهم "أغبياء" و"فاشلون" في محادثات مع موظفيه، وهو ادعاء نفاه ترامب مرارًا وتكرارًا.
رقم : 1144306
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