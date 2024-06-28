الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وبدأت الدورة الـ 14 للرئاسيات الإيرانية صباح اليوم الجمعة، بالتزامن في داخل البلاد و 138 بعثة دبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد.



وقال وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي في وقت سابق ان عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ اكثر من 61 مليونا.



كما صرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي بان هناك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الاخر متنقل.



وتابع: في الخارج، لدينا 138 مكتب تمثيلي في 99 دولة، حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الايرانيين.



وقال: عملية التصويت ستبدا من الساعة 8 صباحا ولمدة 10 ساعات أي حتى الساعة 6 مساء وفقا للقانون. وإذا كانت هناك حاجة للتمديد، فسيتم الاعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية.



واوضحت لجنة الانتخابات في بيان الخميس أنه بناء على المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل؛ يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.



وقالت إنه يمكن للناخبين الايرانيين المقيمين في الخارج الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة.



واعلن أمين لجنة الانتخابات في البلاد والمتحدث باسمها محسن اسلامي ان عدد مراكز الاقتراع يبلغ 58 الفا و 640 مركزا ، منها 34 الفا و 522 في المدن و 24 الفا و 118 في القرى والارياف، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج 340 مركزا في اكثر من 95 دولة.



ويبلغ عدد مراكز الاقتراع الثابتة 43 الفا و 425 فيما يبلغ عدد المراكز المتنقلة 15 الفا و 215 مركزا.