رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وأدلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي بصوته، في مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوب طهران، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.



وأدلى القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، في مدينة الشهيد فلاحي، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.



وبدأت الدورة الـ 14 للرئاسيات الإيرانية صباح اليوم الجمعة، بالتزامن في داخل البلاد و 138 بعثة دبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد.



وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل نحو عام من موعدها الأصلي، وذلك بعد استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.