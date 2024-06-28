مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم

وقال مخبر الذي ادلى بصوته في وزارة الداخلية، ان إحدى الواجبات الجادة للحكومة هي حماية أصوات الشعب كحق.



واضاف: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي في انتخابات اليوم.