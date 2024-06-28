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الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 08:52
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
وقال مخبر الذي ادلى بصوته في وزارة الداخلية، ان إحدى الواجبات الجادة للحكومة هي حماية أصوات الشعب كحق.
واضاف: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي في انتخابات اليوم.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1144327
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