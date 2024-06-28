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الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 10:17

قوات الاحتلال تشن هجوما وحشيا على حي الشجاعية شرقي غزة

قوات الاحتلال تشن هجوما وحشيا على حي الشجاعية شرقي غزة
وقالت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة، إنّه مع انقطاع الاتصالات بحي الشجاعية يصعب الحصول على معلومات عن العائلات الموجودة، حيث إنّ عددا كبيرا من العائلات باتت في الطرقات لعدم توفير أماكن سكنية.

وأضافت أن عائلات محاصرة تطالب بوجود ممرات آمنة؛ خاصة أن العملية تعتمد على القصف العشوائي، و أن كوادر الدفاع المدني تواجه صعوبات للوصول إلى داخل حي الشجاعية.

واللافت ان "التوغل الإسرائيلي هدفه قلب الحي"، وان "توغل قوات الاحتلال لا زال غير مفهوم للان وما سببه".

ووفقا لما تحدثت به مصادر فلسطينية فأن قوات ااحتلال قالت إنها عملية محدودة، لكن المناطق الـ28 مربعا سكنيا الذي طالبت قوات الاحتلال اخلائها كبيرة أي قرابة كل حي الشجاعية.

وتابعت، أن هناك خشيه ان يواجه حي الشجاعية مصير مخيم جباليا الذي دمر قرابة 80% منه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
رقم : 1144337
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