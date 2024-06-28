استشهاد مقاوم فلسطيني من طوباس متأثرا بإصابته قبل أيام

وكان الشهيد دراغمة (25 عاما) يرقد في مستشفى رفيديا في نابلس منذ 20/06/2024 مصاباً بجراح خطرة.



ونقل جثمان الشهيد فجر اليوم من مستشفى رفيديا إلى مستشفى طوباس استعدادا لتشييعه ظهرا.



ومن المقرر تشييع جثمان الشَّهيد دراغمة اليوم بعد صلاة الجمعة من المستشفى التركي إلى منزل والده لإلقاء نظرة الوداع ومن ثمّ التوجه للصلاة عليه في مسجد الشهيد ، ليواري جسده الثرى في مقبرة زنه آل عنبوسي.



وزفت أجنحة المقاومة في طوباس الشهيد دراغمة، مؤكدة أنه كان مجاهد يتقدم الصفوف في مقارعة الاحتلال.



وجددت العهد و البيعة لمواصلة طريق الجهاد نحو النصر أو الاستشهاد.



وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في محافظة طوباس، اليوم الجمعة، إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية وبكل الفخر والاعتزاز، الشهيد المجاهد موفق دراغمة، الذي ارتقى متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة أثناء تجهيزها وزرعها بعد اختراقها من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت كتائب القسام أن المقاومة التي عاهدت شعبنا على الجهاد حتى دحر الاحتلال واستعادة كامل الحقوق لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان.