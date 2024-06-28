كنعاني يرد على التصريحات التدخلية للمسؤولين الأمريكيين

وأضاف، لقد شهدت دول العالم آثار ونتائج الديمقراطية الأمريكية داخل هذا البلد وفي مناطق مختلفة من العالم وذاقت طعمها المرير. وعلى سبيل المثال فإن مخرجات الديمقراطية الأمريكية وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة هم مجرمون مشهورون وبارعون في الاحتلال والعنصرية والحرب وسفك الدماء والأعمال الإرهابية.



وتابع، إذا سمحت آلية الديمقراطية الأمريكية بذلك، فإن الشعب الأمريكي سيختار بالتأكيد حكامًا أفضل لنفسه.



وأضاف، إن طريقة التعامل مع طلاب وأساتذة الجامعات الأمريكية الذين يحتجون على الإبادة الجماعية في فلسطين والأراضي المحتلة، دليل واضح على سجل أمريكا في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. إن العالم يشهد كيف تحول الحديث عن حقوق الإنسان في أميركا، بالضرب والاعتقالات غير القانونية والفصل، إلى شعار أجوف.



وتابع، إن الدور الحقيقي والمباشر للشعب في تحديد المصير السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مبدأ واضح وقد تم إثباته دائمًا في الممارسة العملية.



وأضاف، لقد ثبتت نزاهة إجراء الانتخابات في إيران في الانتخابات السابقة. نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذو الانتخابات يعتبرون أن صوت الشعب أمانة وحق للشعب، وحمايته واجبة، وهو أمر ربما يصعب فهمه بالنسبة للعقلية الشمولية للمسؤولين الأميركيين.